В Москве прошла премьера фильма «Повелитель ветра»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

26 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера картины ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА об одном из самых захватывающих кругосветных полетов Федора Конюхова. Главную роль в приключенческом фильме исполнил Федор Бондарчук.

Помимо исполнителя главной роли и продюсера картину зрителям представили режиссер Игорь Волошин, продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко, и актеры Анна Михалкова, Евгений Ткачук, а также сам Федор Конюхов.

Гостями премьеры стали Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, Паулина Андреева, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Игорь Угольников, Вячеслав Фетисов, Сергей Сельянов, Алексей Рыбников, Александр Акопов, Владимир Досталь, Юра Борисов, Клим Шипенко, Глюкоза, Вячеслав Муругов, Сергей Бондарчук, Константин Крюков, Рената Пиотровски, Анна Александрова, Игорь Мишин, Анна Цуканова-Котт, Вадим Соколовский, Любовь Толкалина, Алексей Герман-мл. с супругой, Ситора Алиева, Екатерина Вилкова, Антон и Дарья Златопольские, Анна Бегунова, Михаил Китаев, Марк Эйдельштейн, Дарья Верещагина, Антон Риваль, режиссер Олег Трофим, Вика и Вадим Цыгановы, Аркадий Новиков, Ольга Слуцкер, Илья Бачурин, Женя Малахова и другие.

Фото: Анна Темерина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

27.09.2023