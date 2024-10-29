В Москве прошла премьера комедии «Право на лево»
Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
28 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии ПРАВО НА ЛЕВО.
Картину со сцены представила съемочная группа во главе с режиссером Гариком Петросяном, актерами Ириной Темичевой, Еленой Борщевой, Ириной Безруковой, Еленой Бирюковой и другими.
Гостями премьеры стали: Эвелина Бледанс, Юлия Проскурякова, Сергей Комаров, Дарья Михалкова, Наталья Гулькина, Алена Чехова, Диана Милютина, Татьяна Яхина, Ирина Ортман, IVAN и другие.
ПРАВО НА ЛЕВО выйдет в прокат 31 октября.
Фото: Ксения Угольникова
29.10.2024