В Москве прошла премьера комедии «Право на лево»

Фотоотчет из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

28 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии ПРАВО НА ЛЕВО.

Картину со сцены представила съемочная группа во главе с режиссером Гариком Петросяном, актерами Ириной Темичевой, Еленой Борщевой, Ириной Безруковой, Еленой Бирюковой и другими.

Гостями премьеры стали: Эвелина Бледанс, Юлия Проскурякова, Сергей Комаров, Дарья Михалкова, Наталья Гулькина, Алена Чехова, Диана Милютина, Татьяна Яхина, Ирина Ортман, IVAN и другие.

ПРАВО НА ЛЕВО выйдет в прокат 31 октября.

Фото: Ксения Угольникова

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29.10.2024