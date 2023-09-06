В Москве прошла премьера фильма «Праздники»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

5 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии ПРАЗДНИКИ – режиссерского дебюта Бориса Дергачева о семействе Пыжовых, которым предстоит пережить сумасшедшие майские выходные.

Помимо самого режиссера, картину зрителям представили исполнители главных ролей Мария Аронова, Виталий Хаев, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Никита Павленко и Яна Енжаева, креативные продюсеры и авторы сценария Денис Шенин и Дмитрий Ковалев, а также съемочная группа фильма.

Гостями премьеры стали Тина Канделаки, Сергей Шакуров, Марина Федункив, Андрей Фомин, Юлия Топольницкая, Софья Присс, Саша ST, Анар, Олег Гаас, Прохор Шаляпин, Влад Кадони, Лина Миримская, Владимир Селиванов, Дмитрий Журавлев, Алексей Базанов, Игорь Ознобихин, Анна Глаубэ, Алина Ланина, Карина Кокс и другие.

Фото: Геннадий Авраменко

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

06.09.2023