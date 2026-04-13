В Москве прошла премьера семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

11 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА.

Картину со сцены представили режиссер Денис Гуляр, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, исполнители главных ролей Павел Прилучный, Янина Студилина, Феодор Кирсанов, Любава Долински и другие участники съемочной группы.

Гостями премьеры стали Станислав Бондаренко, Михаил Горевой, Карен Арутюнов, Зепюр Прилучная, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Полина Айнутдинова, Алиса Стасюк, Карина Каграманян, Ирина Темичева и другие.

Картина выйдет в широкий прокат 23 апреля.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

13.04.2026