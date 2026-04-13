В Москве прошла премьера семейной комедии «Приключения желтого чемоданчика»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
11 апреля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА.
Картину со сцены представили режиссер Денис Гуляр, генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, исполнители главных ролей Павел Прилучный, Янина Студилина, Феодор Кирсанов, Любава Долински и другие участники съемочной группы.
Гостями премьеры стали Станислав Бондаренко, Михаил Горевой, Карен Арутюнов, Зепюр Прилучная, Алексей Гаврилов, Павел Комаров, Полина Айнутдинова, Алиса Стасюк, Карина Каграманян, Ирина Темичева и другие.
Картина выйдет в широкий прокат 23 апреля.
13.04.2026