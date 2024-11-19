В Москве прошла премьера фильма «Приключения Паддингтона 3»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялся премьерный показ новой ленты о похождениях вежливого медвежонка ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3.

Гостями премьеры стали Надежда Михалкова, Алексей Герман-младший, Дарья Урсуляк, Ольга Кузьмина, Гильермо Маринато, Сергей Корнихин. Константин Майер, Нигина Сайфуллаева, Анастасия Красовская, Михаил Китаев, Арам Вардеванян, Юрий Коробейников, Евгения Ахременко, Полина Айнутдинова, Александра Бабаскина, Лина Ли, Яся Дегтярева и многие другие.

Фильм выйдет в прокат 28 ноября.

Фото: Геннадий Авраменко

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19.11.2024