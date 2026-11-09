В Москве состоялась премьера семейной комедии «Приключения пингвиненка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула Кино на Кутузовском»

8 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась светская премьера семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА.

Со сцены проект представили режиссер Ольга Амоль, актеры Диана Пожарская, Валентина Ляпина, Андрей Андреев, Роман Кулясов, Диомид Виноградов, Элиза Мартиросова и другие.

Гостями премьеры стали Екатерина Копанова, Иван Фоминов, Семен Литвинов, Анна Глаубэ, Ника Левкина, Оливия Минц, SLAVA SKRIPKA, Александр Бердников, Гарик Богомазов, Катерина Кейру и другие.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА выйдут в кинотеатральный прокат уже 12 ноября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

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09.11.2026