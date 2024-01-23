В Москве прошла премьера фильма «Присцилла: Элвис и я»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

22 января в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я Софии Копполы.

Мероприятие посетили Михаил Тройник, Лиза Шакира, Андрей Максимов, Птаха, Наталья Земцова, Юлия Шампорова, Владимир Левкин, Алена Водонаева, Саша Сулим, Саша Попова, Ксения Суркова, Женя Малахова, Изабель Эйдлен, Андрей Батт, Надежда Иванова, Мария и Дарья Лойтер, Павел Камин и многие другие.

Лента выйдет в российский кинопрокат уже 25 января.

Фото: Ксения Угольникова, Максим Кашин

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23.01.2024