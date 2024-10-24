В Москве прошла зрительская премьера фантастической драмы «Пришелец»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
23 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась зрительская премьера фантастической драмы ПРИШЕЛЕЦ.
Картину со сцены представила съемочная группа фильма во главе с режиссером и автором сценария Иваном Сосниным.
Гостями показа стали Диана Милютина, Александра Бабаскина, Илларион Маров, Марина Васильева, Дарья Харченко, Ангелина Никонова, Карина Каграманян и другие.
ПРИШЕЛЕЦ в прокате с сегодняшнего дня.
Фото: Ксения Угольникова
24.10.2024