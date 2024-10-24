В Москве прошла зрительская премьера фантастической драмы «Пришелец»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

23 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась зрительская премьера фантастической драмы ПРИШЕЛЕЦ.

Картину со сцены представила съемочная группа фильма во главе с режиссером и автором сценария Иваном Сосниным.

Гостями показа стали Диана Милютина, Александра Бабаскина, Илларион Маров, Марина Васильева, Дарья Харченко, Ангелина Никонова, Карина Каграманян и другие.

ПРИШЕЛЕЦ в прокате с сегодняшнего дня.

Фото: Ксения Угольникова

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24.10.2024