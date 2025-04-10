В Москве состоялась премьера сериала «Про это самое»
Фоторепортаж из бара «Винил и вино»
9 апреля в баре «Винил и вино» состоялась премьера нового сериала ТНТ «Про это самое».
На презентации присутствовали актеры Денис Власенко, Валерия Репина, Олег Гаас, продюсеры и авторы Максим Вахитов, Юлия Галиченко, а также режиссер Евгений Абызов.
Гостями показа стали Кузьма Сапрыкин, Маргарита Аброськина, Владимир Канухин, Антон Рогачев, Милана Бру и другие.
Комедия дебютирует в эфире ТНТ 14 апреля.
Фото: пресс-служба ТНТ
10.04.2025