В Москве состоялась премьера сериала «Про это самое»

Фоторепортаж из бара «Винил и вино»

9 апреля в баре «Винил и вино» состоялась премьера нового сериала ТНТ «Про это самое».

На презентации присутствовали актеры Денис Власенко, Валерия Репина, Олег Гаас, продюсеры и авторы Максим Вахитов, Юлия Галиченко, а также режиссер Евгений Абызов.

Гостями показа стали Кузьма Сапрыкин, Маргарита Аброськина, Владимир Канухин, Антон Рогачев, Милана Бру и другие.

Комедия дебютирует в эфире ТНТ 14 апреля.

Фото: пресс-служба ТНТ

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10.04.2025