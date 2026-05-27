В Москве состоялась премьера триллера «Пропасть»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

26 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера триллера ПРОПАСТЬ.

Картину со сцены представила съемочная группа проекта – режиссер Алексей Ионов, продюсеры Федор Бондарчук, Александр Андрющенко, Михаил Врубель, актеры Тина Стойилкович, Марк Эйдельштейн, Степан Белозеров и другие.

Гостями мероприятия стали Рената Пиотровски, Федор Федотов, Юлия и Маруся Бордовских, Елена Николаева, Марюс Вайсберг, Анна Бегунова, Алика Смехова, Яна Климова-Юсупова и другие.

ПРОПАСТЬ выйдет в прокат с 28 мая.

Фото: Анна Темерина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

27.05.2026