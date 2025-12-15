В Москве прошла премьера семейного фильма «Простоквашино»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

14 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера семейного фильма ПРОСТОКВАШИНО.

Картину на сцене представили заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, продюсер Гевонд Андреасян, продюсер и режиссер картины Сарик Андреасян, а также актеры Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин, Роман Панков, Владимир Сычев, Тимур Батрутдинов, Дарья Блохина, Татьяна Орлова и другие.

Гостями премьеры стали Марина Кравец, Александр Цыпкин, Михаил Дегтярев, Станислав Бондаренко, Олег Верещагин, Зепюр Прилучная, Мария Янковская, Алиса Кот, Алексей Онежен и другие.

ПРОСТОКВАШИНО выйдет в прокат с 1 января.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

15.12.2025