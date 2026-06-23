В Москве прошла премьера семейной комедии «Распаковка»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

22 июня в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера семейной комедии РАСПАКОВКА.

Со сцены фильм представили исполнители главных ролей Влад Кобяков и Марк-Малик Мурашкин, продюсеры Андрей Липов и Сергей Агеев, актеры Артемий Лебедев, София Петрова, Ульяна Чжан, Александр Новиков и другие участники съемочной группы.

Гостями премьеры стали Влад Глент, Мария Янковская, Владимир Левченко, Екатерина Червова, Екатерина Кобба, Юлия Афанасьева и многие другие.

РАСПАКОВКА выйдет в прокат 25 июня.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

23.06.2026