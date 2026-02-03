В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

2 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии РАВИОЛИ ОЛИ.

Картину со сцены представили режиссер Андрей Никифоров, продюсер Лика Бланк, актеры Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Эвелина Бледанс, Екатерина Шкуро, Анна Рытова, Лиза Сухолуцкая и другие.

Гостями мероприятия стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Дмитрий Дибров, Марюс Вайсберг, Анна Покров, Артур Бабич, Наташа Королева, Ассоль, Александра Савельева, Milana Star, Слава Копейкин, Кузьма Сапрыкин и другие.

Фильм выйдет в широкий российский прокат 5 февраля.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

