В Москве состоялась премьера сериала «Разочарованные»

Фоторепортаж из летнего кинотеатра Okko на ВДНХ

7 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ светская премьера драмеди «Разочарованные».

Первые три эпизода проекта представила творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Денисом Виленкиным, актерами Лизой Шакирой, Эрикой Булатая, Аскаром Ильясовым, Романом Евдокимовым, Дмитрием Ендальцевым, Асей Резник, Елизаветой Юрьевой и другими.

Гостями показа стали Даниил Вахрушев, Денис Самойлов, Арина Рожкова, Дарья Котрелева, Никита Санаев, Валерия Куликова, Роман Новиков, Алексей Попогребский, Александр Домогаров-младший и другие.

Первые две серии «Разочарованных» уже дебютировали на Okko.

Фото: Ксения Угольникова

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08.07.2025