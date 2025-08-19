В Москве прошла премьера фильма «Рецепт счастья»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера комедийного мюзикла РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ, фильма открытия Каннского кинофестиваля этого года.

Фильм представила и обсудила со зрителями ведущая радио «Серебряный дождь» Мари Армас.

Гостями показа стали Тимур Родригез, Катя Кабак, Ирина Безрукова, Александр Анатольевич, Лариса Вербицкая, Анна Слю, Анар, Саша Черкасова, Евгения Ахременко, Григорий Калинин, Катя Беккер, Мария Гончарук, Ксения Суркова, Ефим Петрунин, Сергей Двойников, Дарья Жовнер, Татьяна Струженкова, Ангелина Загребина, Александра Киселева, Анастасия Кувшинова, Александр Сетейкин, Дарья Харченко, Ульяна Кравец и другие.

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ выйдет в прокат 21 августа.

Фото: пресс-служба RWV Film

19.08.2025