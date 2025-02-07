В Москве прошла премьера криминальной драмы «Рэкетир. Новые времена»
Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»
6 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА.
Криминальную драму представили режиссер Акан Сатаев, а также исполнители главных ролей Саят Исембаев, Андрей Мерзликин, Асылхан Толепов, Денис Лебедев и другие члены съемочной группы.
Гостями премьерного показа стали Петр Буслов, Анна Чурина, Максим Дрозд, Максим Битюков, Антон Кукушкин, Александр Поветкин, Андрей Курнявка, Хизир Плиев и другие.
Лента выйдет в прокат 13 февраля.
Фото: пресс-служба компании Ray of Sun Pictures
07.02.2025