В Москве прошла премьера криминальной драмы «Рэкетир. Новые времена»

Фоторепортаж из кинотеатра «Иллюзион»

6 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА.

Криминальную драму представили режиссер Акан Сатаев, а также исполнители главных ролей Саят Исембаев, Андрей Мерзликин, Асылхан Толепов, Денис Лебедев и другие члены съемочной группы.

Гостями премьерного показа стали Петр Буслов, Анна Чурина, Максим Дрозд, Максим Битюков, Антон Кукушкин, Александр Поветкин, Андрей Курнявка, Хизир Плиев и другие.

Лента выйдет в прокат 13 февраля.

Фото: пресс-служба компании Ray of Sun Pictures

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07.02.2025