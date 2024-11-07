В Москве прошла премьера фантастической драмы «Реплика»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
6 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера научно-фантастической драмы РЕПЛИКА.
Проект представили режиссер Амир Исаев, а также актеры Никита Ефремов, Софья Лебедева и Владислав Ценёв.
Гостями мероприятия стали Дарья Савельева, Кирилл Плетнев, Данил Стеклов, Алексей Филимонов, Глафира Козулина, Иван Петухов, Наталья Швец, Катерина Беккер, Рената Пиотровски, Александра Черкасова и другие.
РЕПЛИКА выйдет в прокат 21 ноября.
Фото: Ирина Бажина
07.11.2024