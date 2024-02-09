В Москве прошла премьера фильма «Рецепт любви»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

8 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма РЕЦЕПТ ЛЮБВИ Чан Ань Хунга, получившего награду за лучшую режиссуру на 76-м Каннском кинофестивале.

Гостями мероприятия стали Ирина Хакамада, Алена Долецкая, Сергей Шакуров, Даниил Воробьев, Полина Цыганова, Женя Малахова, Дарья Жовнер, Николай Лебедев, Наталья Павленкова, Сесиль Плеже, Анна Пескова, Екатерина Вуличенко, Анна Котова и многие другие.

РЕЦЕПТ ЛЮБВИ выйдет в прокат 14 февраля.

Фото: пресс-служба Global Film

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09.02.2024