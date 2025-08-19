В Москве состоялась премьера романтической комедии «Ритмы мечты»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

18 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии РИТМЫ МЕЧТЫ.

Фильм зрителям представили режиссер Ирина Боровская, генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, генеральные продюсеры Сергей Меняйкин и Юлия Герасимова, продюсер Владлена Рекст, хореограф Ирина Кашуба, актеры Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Алиса Меняйкина, Эдуард Меняйкин, Матвей Кулагин, и многие другие.

Гостями мероприятия стали Александра Киселева, Алена Чехова, Надежда Игошина, Наталья Земцова, Маргарита Силаева, Елена Борщева, Ирина Безрукова, Станислав Соломатин, Евгения Ахременко, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна и другие.

РИТМЫ МЕЧТЫ выйдут в прокат 21 августа.

Фото: пресс-служба компании «Каро Премьер»

