В Москве состоялась премьера романтической комедии «Ритмы мечты»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
18 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера романтической комедии РИТМЫ МЕЧТЫ.
Фильм зрителям представили режиссер Ирина Боровская, генеральный директор кинокомпании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, генеральные продюсеры Сергей Меняйкин и Юлия Герасимова, продюсер Владлена Рекст, хореограф Ирина Кашуба, актеры Виктор Хориняк, Валерия Ланская, Алиса Меняйкина, Эдуард Меняйкин, Матвей Кулагин, и многие другие.
Гостями мероприятия стали Александра Киселева, Алена Чехова, Надежда Игошина, Наталья Земцова, Маргарита Силаева, Елена Борщева, Ирина Безрукова, Станислав Соломатин, Евгения Ахременко, Полина Айнутдинова, Варвара Куприна и другие.
РИТМЫ МЕЧТЫ выйдут в прокат 21 августа.
Фото: пресс-служба компании «Каро Премьер»
19.08.2025