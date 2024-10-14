В Москве состоялась премьера приключенческого фэнтези «Робин Гуд и хранители леса»

Фоторепортаж из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

12 октября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась премьера приключенческого фэнтези РОБИН ГУД И ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА.

Гостями показа стали Ольга Кабо, Светлана Зейналова, Лина Миримская, Евгения Ахременко, Ярослава Дегтярева, Татьяна Струженкова, Даниил Киселев, Анастасия Гребенкина, Александра Попова, Ирина Ортман, Владимир и Мария Левкины, Надежда Игошина, Иван Фоминов и другие.

Фильм выходит в российский прокат 17 октября.

Фото: Александра Никольская

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14.10.2024