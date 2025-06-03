В Москве состоялась премьера мокьюментари «Ровесник»

2 июня в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «Каро.Арт» состоялась премьера мокьюментари РОВЕСНИК о стартапе 90-х.

Картину со сцены представили актеры Анна Михалкова, Даниил Спиваковский, Юрий Вершинин, Артем Шевченко, Вадим Громыко, режиссер Федор Кудрявцев, продюсеры Петр Минаков и Игнатий Шестаков и другие.

Гостями показа стали Марк Богатырев, Алена Михайлова, Макар Хлебников, Ангелина Поплавская, Микита Воронов, Роман Евдокимов, Арам Вардеванян и другие.

РОВЕСНИК выйдет в прокат с 12 июня.

Фото: пресс-служба Must See Magic Film