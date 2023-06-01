Прошла премьера картины «Рождение легенд»

Фотоотчет из Барвихи Luxury Village

31 мая в Барвиха Luxury Village состоялась премьера музыкального фильма РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД Тимоти Богарта. Картина рассказывает историю успеха отца Тимоти, Нила Богарта, основателя звукозаписывающего лейбла Casablanca Records, который открыл миру ярких исполнителей 1970-х годов: Kiss, Донну Саммер, Village People, Шер, Parliament и многих других.

В касте — Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Глэдис Найт, Донна Саммер, Рон Айсли.

Гостями премьеры стали Анна Пескова, Евгения Малахова, Мария Гончарук, Ирина Чайковская, Екатерина Одинцова, Андрей Батт, Анастасия Крайнова, Даниил Белых, Анна Калашникова, Нелли Ермолаева, Алена Апина, Алена Чехова, Арчи, Алиса Вокс, Таша Белая, Лиза Гинзбург и другие.

Картина выйдет на экраны 8 июня.

Фотографии Ксении Угольниковой

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01.06.2023