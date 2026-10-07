В Москве прошла премьера фильма «Руки Вверх! 2»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

6 октября, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма РУКИ ВВЕРХ! 2.

Картину представили продюсер Тимур Вайнштейн, режиссер Алиса Шитикова, продюсер, соавтор сценария, композитор и исполнитель главной роли Сергей Жуков, актеры Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также съемочная группа проекта.

Гостями премьеры стала семья Сергея Жукова, появившаяся в картине в камео –Регина Бурд, Ника, Энджел, Мирон и Эван Жуковы, а также Матвей Лыков, Алла Довлатова, Андрей Малахов, Люся Чеботина, Navai, Светлана Степанковская, Юлия Волкова и другие.

Фильм выйдет в прокат с 15 октября.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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07.10.2026