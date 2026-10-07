В Москве прошла премьера фильма «Руки Вверх! 2»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
6 октября, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась закрытая премьера фильма РУКИ ВВЕРХ! 2.
Картину представили продюсер Тимур Вайнштейн, режиссер Алиса Шитикова, продюсер, соавтор сценария, композитор и исполнитель главной роли Сергей Жуков, актеры Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина, а также съемочная группа проекта.
Гостями премьеры стала семья Сергея Жукова, появившаяся в картине в камео –Регина Бурд, Ника, Энджел, Мирон и Эван Жуковы, а также Матвей Лыков, Алла Довлатова, Андрей Малахов, Люся Чеботина, Navai, Светлана Степанковская, Юлия Волкова и другие.
Фильм выйдет в прокат с 15 октября.
Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»
07.10.2026