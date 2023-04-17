В Москве в Пасху состоялась премьера фильма «Русский крест»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

16 апреля 2023 года, в Пасху, в прокат вышел художественный фильм режиссера Эдуарда Боякова РУССКИЙ КРЕСТ. В тот же день в кинотеатре «Октябрь» состоялась московская премьера картины.

На премьерном показе присутствовали более 1600 гостей. Среди них: режиссер Валерия Гай-Германика, артисты Надежда Бабкина, Евдокия Германова, Екатерина Климова, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Марат Башаров, композиторы Игорь Матвиенко и Григорий Гладков, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и другие.

После показа режиссер Эдуард Бояков поименно представил съемочную группу картины: генерального продюсера картины Игоря Кудряшкина, продюсера Вадима Горяинова, оператора Максима Осадчего, художника Константина Пахотина, композитора Тихона Хренникова-младшего, исполнителей главных ролей Михаила Пореченкова, Юрия Кузнецова, Полину Чернышову, актеров, технический и административный персонал фильма.



Фото Ксении Угольниковой.

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17.04.2023