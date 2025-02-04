В Москве прошла премьера приключенческого фильма «Сент-Экзюпери»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

3 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера приключенческого фильма СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ с Луи Гаррелем, Венсаном Касселем и Дайан Крюгер.

Гостями премьеры стали Владислав Филёв, Николай Лебедев, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Никита Тарасов, Нюша, Катя Лель, Гильерме Маринато, Дмитрий Чеботарев, Анна Александрова, Анар, Марк Богатырев, Дина и Арина Аверины, Елена Валюшкина, Марина Васильева, Стася Толстая, Ирина Безряднова, Валерия Шкирандо и многие другие.

Фильм выйдет в прокат с 6 февраля.

Фото: Иван Пономаренко, Глеб Лоскутов

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04.02.2025