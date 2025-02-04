В Москве прошла премьера приключенческого фильма «Сент-Экзюпери»
Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»
3 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера приключенческого фильма СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ с Луи Гаррелем, Венсаном Касселем и Дайан Крюгер.
Гостями премьеры стали Владислав Филёв, Николай Лебедев, Анастасия Талызина, Сергей Новосад, Никита Тарасов, Нюша, Катя Лель, Гильерме Маринато, Дмитрий Чеботарев, Анна Александрова, Анар, Марк Богатырев, Дина и Арина Аверины, Елена Валюшкина, Марина Васильева, Стася Толстая, Ирина Безряднова, Валерия Шкирандо и многие другие.
Фильм выйдет в прокат с 6 февраля.
Фото: Иван Пономаренко, Глеб Лоскутов
04.02.2025