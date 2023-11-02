В Москве состоялась премьера сериала «Саша против!»

Фотоотчет из кинотеатра «Москино Космос»

1 ноября в кинотеатре «Москино Космос» состоялся светско-зрительский премьерный показ нового подросткового сериала «Саша против!» от онлайн-кинотеатра Premier.

Проект гостям представили режиссер Анна Зайцева и актеры Анна Потебня, Алихан Нуржауов, Полина Денисова, Евгений Кунцевич, Денис Никитин, Кирилл Русин, Антон Соломатин и другие. После показа создатели провели паблик-ток и пообщались со зрителями.

Первые серии драмеди уже доступны для просмотра на сервисе.

Фото: пресс-служба Premier

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02.11.2023