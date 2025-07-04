В кинотеатре «Художественный» прошла зрительская премьера триллера «Саван»

3 июля в Москве в кинотеатре «Художественный» состоялась зрительская премьера нового фильма Дэвида Кроненберга САВАН.

Фильм представил программный директор кинотеатра Стас Тыркин.

Гостями премьеры стали Екатерина Соколова-Жубер, Валерия Шкирандо, Влад Лисовец, Ксения Кутепова, Стася Толстая, Миша Гурай, Лиза Адаменко, Маша Кошина, Алина Насибуллина и другие.

В российский прокат САВАН выйдет с 10 июля.

Фото: Глеб Лоскутов