В Москве состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

3 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ.

Фильм со сцены представили режиссер Игорь Марченко, актеры Саша Бортич, Гоша Токаев, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот, а также другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Ольга Дибцева, Маша Кошина, Марина Васильева, Дарья Савельева, Антон Калинкин, Алексей Попогребский и многие другие.

Картина выйдет в российский прокат с 12 февраля.

Фото: Геннадий Авраменко

04.02.2026