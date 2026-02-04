В Москве состоялась премьера фильма «Счастлив, когда ты нет»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
3 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера романтической комедии СЧАСТЛИВ, КОГДА ТЫ НЕТ.
Фильм со сцены представили режиссер Игорь Марченко, актеры Саша Бортич, Гоша Токаев, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот, а также другие члены съемочной группы.
Гостями премьеры стали Ольга Дибцева, Маша Кошина, Марина Васильева, Дарья Савельева, Антон Калинкин, Алексей Попогребский и многие другие.
Картина выйдет в российский прокат с 12 февраля.
Фото: Геннадий Авраменко
04.02.2026