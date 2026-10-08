В Москве прошла премьера сериала «Седьмой игрок»

Фоторепортаж из спортивного комплекса ЦСКА

7 сентября на малой арене спортивного комплекса ЦСКА прошел премьерный показ сериала «Седьмой игрок» – комедийной истории о хоккейном клубе, директором которого внезапно стал бывший фигурист, намеренный спасти команду от закрытия.

Сериал представили продюсеры проекта Дарья Капля, Георгий Розинов, Кирилл Балмин, режиссер Сергей Пикалов, а также актеры Антон Лапенко, Николай Фоменко, Григорий Верник, Алиса Кот, Александр Стриженов, Михаил Сотников, Данила Краснов, Кирилл Чернышенко, Антон Лебедев, Денис Хохрин, Георгий Алфеев, Евгения Замулина, Ольга Филипчик, Петр Кислов, Юлия Ильина и другие.

Гостями мероприятия стали Полина Гухман, Екатерина Стриженова, Юлия Хлынина, Александр Сетейкин, Алёна Бабенко, Вероника Журавлёва, Владимир Стержаков, Даниил Вершинин, Павел Комаров, Иван Трушин, Ксения Теплова, Маргарита Аброськина, Рината Тимербаева и многие другие.

«Седьмой игрок» дебютирует на «Кинопоиске» с 15 октября.

Фото: Макс Кашин, Андрей Калмыков, Илья Медведев

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08.10.2026