В Москве прошла премьера сериала «Секс. До и после»
Фотоотчет из ресторана The Toy
4 октября в московском ресторане The Toy прошла премьера режиссерского дебюта Дарьи Мороз – сериала «Секс. До и после».
Проект представила творческая команда сериала во главе с режиссером Дарьей Мороз, сценаристом Антоном Морозенко, продюсерами кинокомпании NORM PRODUCTION Вячеславом Дусмухаметовым и Романом Новиковым, продюсером по оригинальному контенту Okko Гавриилом Гордеевым, а также артистами сериала, среди которых Яна Кошкина, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Антон Кузнецов, Дарья Верещагина, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Олег Гаас и другие.
Гостями премьеры стали Марьяна Спивак, Светлана Камынина, Ингрид Олеринская, Владислав Ценев, Карина Александрова, Маруся Фурина и другие.
Фото: пресс-служба Okko
05.10.2023