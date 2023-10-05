В Москве прошла премьера сериала «Секс. До и после»

Фотоотчет из ресторана The Toy

4 октября в московском ресторане The Toy прошла премьера режиссерского дебюта Дарьи Мороз – сериала «Секс. До и после».

Проект представила творческая команда сериала во главе с режиссером Дарьей Мороз, сценаристом Антоном Морозенко, продюсерами кинокомпании NORM PRODUCTION Вячеславом Дусмухаметовым и Романом Новиковым, продюсером по оригинальному контенту Okko Гавриилом Гордеевым, а также артистами сериала, среди которых Яна Кошкина, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Ангелина Стречина, Антон Кузнецов, Дарья Верещагина, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Олег Гаас и другие.

Гостями премьеры стали Марьяна Спивак, Светлана Камынина, Ингрид Олеринская, Владислав Ценев, Карина Александрова, Маруся Фурина и другие.

Фото: пресс-служба Okko

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05.10.2023