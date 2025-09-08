В Москве состоялась премьера фильма «Семейное счастье»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

5 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» состоялась зрительская премьера мелодрамы СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ, снятой по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

После показа состоялось обсуждение картины с режиссером Стасей Толстой, а также с исполнителями главных ролей Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой. Модератором встречи выступил директор Государственного музея Л.Н. Толстого Владимир Толстой.

Фильм со сцены также представили генеральный продюсер фильма Алексей Учитель, актеры Ирина Розанова, Владислав Ценев, Полина Лиске, Мариэтта Цигаль-Полищук, Миша Гурай, Карина Муса, Софья Синицына, Софья Володчинская, Богдан Кияшко и другие.

Гостями мероприятия стали Илья Учитель, Игорь Толстунов, Ренат Давлетьяров, Илья Бурец, Рубен Дишдишян, Максим Филатов, Сергей Сельянов, Андрей Кравчук, Дмитрий Чеботарев, Лиза Климова, Дарья Екамасова, Лев Зулькарнаев, Любовь Константинова, Софья Шидловская, Анастасия Куимова, Илья Носков, Наталья Бочкарева, Любовь Толкалина, Наталья Земцова, Олег Савцов, Анна Завтур, Любовь Виролайнен, Алина Гвасалия и другие.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ выйдет в прокат с 11 сентября.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

08.09.2025