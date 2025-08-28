В Москве прошла премьера авантюрной комедии «Семейный призрак»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

27 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера авантюрной комедии СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК.

Фильм зрителям представили режиссер Александр Бабаев, генеральный продюсер Максим Рогальский, продюсер Ксения Егорова, актеры Кристина Корбут, Егор Леонтьев, Арина Савостьянова, Артем Кошман, Артем Осипов, Иван Волченков, Ульяна Донскова-Васильчук, Родион Вьюшкин, Александр Недорезов и другие.

Гостями мероприятия стали Татьяна Бабенкова, Эльдар Калимулин, Маша Кошина, Александр Новиков, Алла Довлатова, Даниил Белых, Антонина Бойко, Варвара Куприна, Евгения Ахременко, Игорь Богомазов и другие.

СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК уже в прокате с сегодняшнего дня, 28 августа.

Фото: Алексей Молчановский

