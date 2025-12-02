В Санкт-Петербурге прошла премьера комедии «Шальная императрица»
Фотоотчет из кинотеатра «Аврора»
1 декабря в кинотеатре «Аврора» в центре Санкт-Петербурга состоялась светская премьера приключенческой комедии ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА.
Со сцены фильм представили режиссер Радда Новикова, продюсеры Максим Рогальский и Никита Владимиров, актеры Ирина Пегова, Алиса Стасюк, Федор Гамалея и другие.
Гостями мероприятия стали Софья Ская, Ольга Никольская, Александра Емельянова, Алиса Житкова, Маргарита Павлова, Александр Прост и другие.
ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА выйдет в прокат уже 4 декабря.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
