В Санкт-Петербурге прошла премьера комедии «Шальная императрица»

Фотоотчет из кинотеатра «Аврора»

1 декабря в кинотеатре «Аврора» в центре Санкт-Петербурга состоялась светская премьера приключенческой комедии ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА.

Со сцены фильм представили режиссер Радда Новикова, продюсеры Максим Рогальский и Никита Владимиров, актеры Ирина Пегова, Алиса Стасюк, Федор Гамалея и другие.

Гостями мероприятия стали Софья Ская, Ольга Никольская, Александра Емельянова, Алиса Житкова, Маргарита Павлова, Александр Прост и другие.

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА выйдет в прокат уже 4 декабря.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»

02.12.2025