В Москве представили «Школу магических зверей. Тайну подземелья»
Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»
1 октября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошел премьерный показ семейного фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ по книгам немецкой писательницы Маргит Ауэр.
В числе первых зрителей, посмотревших мультфильм, были Лянка Грыу, Юлия Беретта, Ирина Йовович, Даниил Стеклов, Александра Розовская, Ольга Красько и многие другие.
На экраны картина выйдет 5 октября. Прокатчик – компания «Наше кино».
Фото: Алексей Молчановский
02.10.2023