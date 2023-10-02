В Москве представили «Школу магических зверей. Тайну подземелья»

Фотоотчет из кинотеатра «Формула кино на Кутузовском»

1 октября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошел премьерный показ семейного фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ по книгам немецкой писательницы Маргит Ауэр.

В числе первых зрителей, посмотревших мультфильм, были Лянка Грыу, Юлия Беретта, Ирина Йовович, Даниил Стеклов, Александра Розовская, Ольга Красько и многие другие.

На экраны картина выйдет 5 октября. Прокатчик – компания «Наше кино».

Фото: Алексей Молчановский

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02.10.2023