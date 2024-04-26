В Москве прошла светская премьера фильма «Шпион на всю голову»

Фотоотчет из кинотеатра «Москва»

24 апреля в столичном кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера нового фильма ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ, главную роль в котором исполнил Кевин Спейси. В русском дубляже актер заговорит голосом Гарика Харламова.

Гостями мероприятия стали Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Алсу, Ирина Хакамада, Дмитрий Маликов, Ирина Безрукова, Анна Александрова, Лянка Грыу, Ольга Зайцева, Лариса Вербицкая, Евгения Малахова, Глафира Тарханова, Маруся Климова, Анжелика Каширина, Наталия Гулькина, Маргарита Дьяченкова и многие другие.

В российский прокат фильм выйдет 9 мая.

Фото: Алексей Молчановский

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26.04.2024