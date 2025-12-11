В Москве состоялась премьера комедии «Невероятные приключения Шурика»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

10 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла светская премьера новогоднего фильма ТНТ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА.

Перед показом на сцене появилось 40 артистов в костюмах Шуриков и Ниночек, бессмертных героев Александра Демьяненко и Натальи Варлей. Они открыли вечер хореографической постановкой под музыку из фильма, после чего к публике вышла съемочная группа – директор ТНТ Тина Канделаки, продюсеры и авторы сценария Андрей Шелков и Максим Ткаченко, режиссеры Миша Семичев и Роман Ким.

Премьеру посетили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Михаил Галустян с дочерью, Слава Копейкин, Ирина Горбачёва, Павел Деревянко, Клава Кока, Bearwolf, Сарик Андреасян с супругой Лизой Моряк, Джиган с дочерью Леей и сыном Давидом, Оксана Самойлова, Владимир Селиванов с женой Александрой, Андрей Гайдулян, Яна Кошкина, Демис Карибидис, Владимир Епифанцев и многие другие.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА уже в кино.

Фото: пресс-служба ТНТ

11.12.2025