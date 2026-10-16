В Москве состоялась премьера фильма «Синтетика»

Фотоотчет из кинотеатра «Иллюзион»

15 октября в столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера нового российского триллера СИНТЕТИКА Алекса Некто.

Гостями мероприятия стали Анна Егоян, Ольга Смирнова, Дарья Храмцова, Анастасия Перова, Макар Кожухов, Софья Каштанова, Дарья Калмыкова, Евгения Лоза, Таша Белая, Александр Баршак, Сергей Гинзбург, Ольга Виниченко, Анна Ещенко, Кристина Новикова, Надя Джабраилова, Анна Тихомирова и Михаил Вайнберг.

СИНТЕТИКА будет доступна с 15 октября в эксклюзивном прокате в отдельных кинотеатрах, а уже 22 октября картина выйдет в широкий прокат.

Фото: Ксения Угольникова

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16.10.2026