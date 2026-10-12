В Москве состоялась премьера фильма «Сказка о потерянном времени»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

10 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера экранизации одноименной истории Евгения Шварца СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ.

Со сцены фильм представили продюсер Гевонд Андреасян, генеральный директор Киностудии Горького и продюсер Юлиана Слащева, режиссер Андрей Никифоров, а также актеры — Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Ольга Кузьмина, Константин Каримов, Стефания Аренина, Александр Самусев и другие участники съемочной группы.

Гостями премьеры стали Алиса Кот, Екатерина Моргунова, Марк-Малик Мурашкин, Марго Овсянникова, Мария Янковская, Катрин Асси, Денис Матросов, Виктория Богатырева, Карен Арутюнов, Ольга Зайцева, Поля Полякова, Дмитрий Носов, Яна Аносова, Наталья Мильниченко, Ольга Петрикова, Юлия Афанасьева и другие.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ выйдет в прокат с 22 октября.

Фото: пресс-служба «Атмосферы Кино»

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12.10.2026