В Москве прошла премьера фильма «Сказка о царе Салтане»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

5 февраля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера волшебной истории СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. Над производством работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ и «ON Студией».

Картину со сцены представили заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, продюсер Гевонд Андреасян, продюсер и режиссер картины Сарик Андреасян, а также актеры Павел Прилучный, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Иван Кокорин, Алиса Стасюк и другие.

Гостями мероприятия стали Станислав Дужников, Зепюр Прилучная, Кузьма Сапрыкин, Мария Горбань, Жасмин, Евгения Малахова, Павел Рассомахин, Ольга Смирнова и другие.

В широкий прокат СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ выйдет 12 февраля.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

06.02.2026