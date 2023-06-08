В Москве прошла премьера фильма «Сквозь время»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

7 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического экшна Александра Богуславского СКВОЗЬ ВРЕМЯ. Первым зрителям картину представили сам режиссер, актеры Виктор Добронравов, Егор Корешков, Соня Присс, Никита Тарасов, Валерия Шкирандо, Дэниел Барнс, Кристина Кукас, а также продюсеры Евгений Мелентьев, Николай Табашников, Александр Куринский, Виктор Денисюк и другие.

По сюжету фильма в ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, который не значится на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

Посмотреть историю о необычном изобретении, которое смогло повлиять на ход времени пришли: Дарья Авратинская, Александр и Алеся Энберт, Дмитрий Красилов, IVAN, Светлана Камынина, Мария Горбань, Мария Гончарук, Яна Крайнова, Кузьма Сапрыкин, Дмитрий Мухмадеев, Рината Пиотровски и другие.

Фильм выйдет на экраны 15 июня.

Фото Геннадия Авраменко и Анны Темериной

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

08.06.2023