В Москве состоялась премьера фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»
4 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фантастической приключенческой картины СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ.
Картину со сцены представили создатель «Смешариков» Илья Попов, генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина, актеры Антонина Бойко и Тимофей Кочнев, композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, блогер Максим Лутчак и певица Элли на маковом поле, а также режиссеры Илья Максимов и Андрей Мармонтов.
Гостями мероприятия также стали Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Сергей Федоров, Дмитрий Калихов, Яна Чурикова, Юлиана Слащева, Ирина Безряднова, Владимир Постников, Вадим Бочанов, Михаил Черняк, Сергей Мардарь и другие.
В широкий прокат фильм выходит уже 6 августа.
Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова
05.08.2026