В Москве состоялась премьера фильма «Смешарики сквозь вселенные»

Фоторепортаж из кинотеатра «Октябрь»

4 августа в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера фантастической приключенческой картины СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ.

Картину со сцены представили создатель «Смешариков» Илья Попов, генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина, актеры Антонина Бойко и Тимофей Кочнев, композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, блогер Максим Лутчак и певица Элли на маковом поле, а также режиссеры Илья Максимов и Андрей Мармонтов.

Гостями мероприятия также стали Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Сергей Федоров, Дмитрий Калихов, Яна Чурикова, Юлиана Слащева, Ирина Безряднова, Владимир Постников, Вадим Бочанов, Михаил Черняк, Сергей Мардарь и другие.

В широкий прокат фильм выходит уже 6 августа.

Фото: Анна Темерина, Ксения Угольникова

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05.08.2026