Состоялась премьера фильма «Снегирь»

Фотоотчет из киноцентра «Октябрь»

6 июня в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ. Зрителям фильм представили режиссер Борис Хлебников, автор сценария Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, режиссер монтажа Иван Лебедев, художник-постановщик Ольга Хлебникова, артисты Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.

Гостями премьеры стали Антон и Дарья Златопольские, Андрей Сергеевич Смирнов и Елена Прудникова, Алексей Попогребский, Александр Велединский, номинант на премию «Оскар» Максим Арбугаев, Бакур Бакурадзе, Анна Меликян, Мария Лобанова, Степан Девонин, Рубен Дишдишян, Антон Малышев, Анна Банщикова, Клавдия Коршунова, Александра Урсуляк, Арсений Робак, Сабина Ахмедова, Владимир Мункуев, Наталья Мокрицкая, Владимир Толстой, Лиза Ищенко, Евгений Сангаджиев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Светлана Максимченко, Ситора Алиева, Полина Зуева, Антон Калинкин, Надежда и Максим Королевы и другие.

СНЕГИРЬ выйдет на экраны 8 июня.

Фото Ксении Угольниковой и Анны Темериной.

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07.06.2023