В Москве состоялась премьера семейного фэнтези «Снеговик»
Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»
6 декабря в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фильма СНЕГОВИК.
Картину первым гостям представили режиссер Александр Бабаев, продюсер Максим Рогальский, а также актеры Екатерина Темнова, Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев, Карина Разумовская, Александр Самойленко и Александр Жуков.
Вместе с командой фильма предновогоднюю атмосферу разделили Никита Тарасов, Снежана Самохина, Валентина Муравская, Алиса Конашенкова, Катерина Решнова и другие.
СНЕГОВИК выйдет в прокат 11 декабря.
Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»
08.12.2025