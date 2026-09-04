В Москве состоялась премьера фильма «Соавторы»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

3 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера комедии СОАВТОРЫ.

Картину со сцены представили режиссер Филипп Ларс, продюсеры Катерина Михайлова, Иван Кудрявцев, креативный продюсер Тимур Белый, автор сценария Павел Кошелев, актеры Аня Чиповская, Давид Сократян и другие члены съемочной группы.

Гостями премьеры стали Дарья Лебедева, Сергей Гилев, Анастасия Крылова, Светлана Максимченко, Айсурат Шаманова, Александр Самойленко-младший, Ангелина Никонова и многие другие.

СОАВТОРЫ выйдут в кинотеатральный прокат с 10 сентября.

Фото: Ксения Угольникова

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04.09.2026