В Москве прошла премьера приключенческой комедии «Сокровища гномов»

25 апреля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера приключенческой комедии СОКРОВИЩА ГНОМОВ.

Зрителям фильм представили режиссер Александр Бабаев, продюсеры Василий Ровенский, Максим Рогальский, Ксения Егорова, актеры Никита Кологривый, Алиса Руденко, Александр Аверин, Михаил Орлов, Роман Кулясов, Марина Налетова, Сергей Федоров, Вероника Васант-Тимофеева, Инна Пешкова, Мария Староторжская, Никита Тарасов, Роман Курцын и другие.

Гостями премьеры стали Андрей Мерзликин, Ангелина Загребина, Анна Ещенко, Евгения Ахременко, Инга Оболдина, Катя Темнова, Антонина Бойко, Катя Червова, Станислав Соломатин и другие.

СОКРОВИЩА ГНОМОВ выйдут в прокат уже 1 мая.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Наше кино»