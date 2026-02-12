В Москве состоялась премьера триллера «Кто-то должен умереть»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

11 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера ироничного триллера КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ. Фильм выйдет в широкий прокат 19 февраля. Производством картины занимались Forza Film и QS FILMS. Дистрибьютор проекта – «Атмосфера кино».

Со сцены фильм представили режиссер Евгений Григорьев, актеры Павел Деревянко и Денис Прытков, а также продюсеры Ашот Месропян и Иван Капитонов.

Среди гостей премьеры: Даниил Воробьев, Гевонд и Изабелла Андреасян, Стася Толстая, Антон Пампушный, Олеся Грибок, Александра Черкасова, Наталья Мильниченко, Яна Аносова, Екатерина Молоховская, Маруся Лёвкина, Анна Банщикова, Софья Шуткина, Максим Сапрыкин, Иван Трушин, Вероника Журавлёва и другие.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

