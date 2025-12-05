В Москве состоялась премьера фильма «Сожалею о тебе»

Фоторепортаж из кинотеатра «Москва»

4 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась светская премьера фильма СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ, снятого по мотивам одноименного романа-бестселлера известной писательницы Колин Гувер.

Гостями светской премьеры стали Елена Морозова, Вильма Кутавичюте, Анастасия Акатова, Елена Ксенофонтова, Евгения Ахременко, Серафима Красникова, Глафира Козулина, Марко Динелли, Мария Риваль, Иван Трушин, Лиза Долбникова, Игорь Чапурин и другие.

СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ выйдет в российский прокат с 11 декабря.

Фото: Андрей Калмыков, Ксения Угольникова

