В Москве прошла премьера фильма «Молчаливый друг»

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

9 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера фильма победителя Венецианского кинофестиваля МОЛЧАЛИВЫЙ ДРУГ. Главные роли в картине сыграли Тони Люн Чу-Вай и Леа Сейду.



Гостями светской премьеры стали: Анастасия Полетаева, Алёна Долецкая, Анна Ещенко, Анетта Карелова Орлова, Александр Ондар и Татьяна Павлова, Алина Засобина, Александра Ревенко, Марина Васильева, Евгений Саганджиев и Ксения Адрианова, Мария Бордовских, Лера Федорович, Дарья Яструбицкая, Эрна Асатрян, Антон Малышев, Лиза Петрова, Григорий Туманов, Миша Гурай, Влад Токарев, Армен Мартиросян, Таша Белая.

Фотографы: Ксения Угольникова, Ирина Бажина

10.02.2026