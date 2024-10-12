В Москве прошла премьера фильма «Стоп, ночь»

Фоторепортаж из кинотеатра «Синема Парк Мосфильм»

В российский прокат вышла картина СТОП, НОЧЬ, основанная на песнях группы A’Studio и созданная при участии музыкантов коллектива.

8 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера проекта. Фильм гостям представили участники A’Studio Байгали Серкебаев, Кети Топурия и Владимир Миклошич, а также выпускающий продюсер Александрина Каменева.

В числе первых картину посмотрели Стас Пьеха, Денис Клявер, Аркадий Укупник, Игорь Саруханов, Севак Ханагян, Ирина Дюкова, Илья Зудин, Арман Давлетяров, Мавик, Игорь Гуляев и многие другие.

Фото: Сергей Ершов

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12.10.2024