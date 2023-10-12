В Москве прошла премьера фильма «Страсти по Матвею»

Фотоотчет из кинотеатра «Художественный»

11 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера лауреата фестиваля «Новый сезон» – романтической комедии СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ.

Фильм со сцены представили режиссер Сергей Ильин, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Георгий Шабанов и Иван Капитонов, актеры Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин и другие члены творческой группы.

Гостями премьеры стали Егор Корешков, Дарья Авратинская, Юлия Барановская, Стася Милославская, Анфиса Черных, Евгений Сангаджиев, Ирина Пегова, Алексей Гаврилов, Петр Ануров, Руслан Усачев и другие. Также всех присутствующих ждал сюрприз от принявшего в картине участие мужского камерного хора LOGOS, который исполнил для гостей композиции из фильма.

Фото: пресс-служба «НМГ Кинопрокат»

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12.10.2023